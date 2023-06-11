زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا.. تعرف على التفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب أضنة التركية.

آفاد: زلزال تركيا وقع على عمق 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 17:57 بالتوقيت المحلي في منطقة سايمبيلي بولاية أضنة التركية، مشيرة إلى أن زلزال تركيا وقع على عمق 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

زلازل مدمرة وقعت في تركيا خلال فبراير الماضي

يذكر أن زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل وقعت يوم السادس من فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، حيث شعر السكان بالزلازل المتعاقبة في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا التي عانت كثيرا من الزلازل والهزات الأرضية المتتالية والتي وصلت إلى آلاف الهزات والتوابع.

من جهتها وصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه «كارثة القرن»، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل، بحسب الإحصائيات الرسمية.