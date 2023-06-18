تراجع أسعار 5 سلع أساسية خلال أسبوع.. منها الأرز والزيت

شهدت أسعار 5 سلع أسياسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية حتى اليوم الأحد، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذا تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

وأكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، استقرار سوق المواد الغذائية نتيجة توافر المعروض لغالبية السلع الأساسية، ووجود مخزون استراتيجي آمن منها.

تراجع أسعار الزيت

وكشف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، عن استقرار السلع الغذائية وتراجع الكثير منها، مثل زيت الصويا الذي انخفضت أسعاره بنحو 500 جنيه للطن.

وتراجع طن أرز الشعير بنحو 1000 جنيه، وتراجع سعر الدقيق والسكر بنحو 300 جنيه للطن، وتراوح سعر الجبن الأبيض بين 76 إلى 96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي من 140 حتى 180 جنيها للكيلو، والجبن المعلب الفيتا الربع كيلو تتراوح من 12 إلى 17 جنيها.

تراجع أسعار الذهب

خسر الذهب 35 جنيها خلال خمسة أيام فقط، ووصل سعر عيار 21 أمس السبت 17-6-2023 إلى 2280 جنيها، بداية تعاملات الصباح، مقابل 2315 جنيها الإثنين الماضي 12-6-2023، وسط توقعات من قبل شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، بمزيد من التراجع، وسجل عيار 24 سجل 2606 جنيها، مقابل 2646 جنيها قبل خمسة أيام، وتراجع سعر الذهب عيار 18 مسجلا 1954 جنيهًا، مقابل 1984 جنيها قبل خمسة أيام.

تراجع أسعار السكر

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة تراجع سعر الدقيق والسكر بنحو 300 جنيه للطن.

تراجع أسعار الأرز

يتوقع المتخصصون تراجع أسعار الأرز في الأسواق الفترة المقبلة، وبالأخص خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك تزامنًا مع بدء حصاد الأرز، وبالتالي سيستمر إقبال المواطنين على الشراء، حتى بعد انتهاء العيد، وذلك استغلالها لتلك الأسعار المخفضة فقد يصل كيلو الأرز إلى 16 جنيهًا.

تراجع أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد تراجعا خلال تعاملات الأربعاء الماضي 14-6-2023، في أسواق مواد البناء المصرية، وجاءت كالتالي:

- يبلغ سعر حديد عز 32 ألفا و135 جنيها.

- حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

- حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

- يسجل حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.

- حديد المعادي 39300 جنيه.

- حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.