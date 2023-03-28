تراجع أسعار السلع في أول 5 أيام من رمضان.. أبرزها الزيت والدواجن واللبن

شهدت أسعار بعض السلع الأساسية تراجعا كبيرة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، أبرزها تراجع أسعار الدواجن بنحو 11 جنيها في الكيلو، وسجل سعر الدواجن اليوم 64 جنيها، في حين كان السعر أول رمضان 75 جنيها للكيلو.

50 % تراجع في سعر الكتكوت

لم تكن أسعار الدواجن فقط التي شهدت تراجعا وإنما كان هناك انخفاض كبير في أسعار الكتاكيت وبلغت نسبة هذا الانخفاض حوالي 50%، وكان الكتكوت قبل رمضان يباع بنحو 24 جنيها تقريبا ليتراجع اليوم إلى 12 جنيها، ما يبشر بدورة إنتاجية متراجعة التكاليف مقارنة بالدورات السابقة لشهر رمضان.

ووفقا لما تم إعلانه من قبل التجار فإن لتر زيت عباد الشمس سجل تراجعا بقيمة 1.72 جنيه، ليصل سعر اليوم إلى 61.16 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو العدس المعبأ 46.33 جنيه بانخفاض 1.44 جنيه، وسجل سعر لتر زيت الذرة كريستال 69.83 جنيه، بانخفاض 6.88 جنيه.

اللحمة الطازجة تسجل تراجعا بقية 4 جنيهات

وتراجعت أسعار اللحوم الطازجة بشكل طفيف مع بداية شهر رمضان المبارك حيث سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة حوالي 248 جنيها بتراجع 4 جنيها تقريبا في الكيلو، وتراجع كيلو الأرز السائب جنيه تقريبا ليصل السعر إلى 24 جنيها مقابل 25 جنيها قبل بداية شهر رمضان.

تراجع 10 جنيهات في الجينة الرومي

فيما سجل كيلو الفول السائب 36 جنيها بانخفاض 50 قرشا، وتراجعت أسعار الجبن الأبيض حوالي جنيه ونصف وسجل سعر الكيلو نحو 88 جنيها مقابل 89 جنيه مع بداية شهر رمضان، وبلغ كيلو الجبن الرومي 174 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات في الكيلو الذي كان يباع بحوالي 185 جنيها قبل رمضان، وانخفضت سعار الألبان المعبأة جنيه ونصف منذ بداية شهر رمضان وسجل سعر الكيلو 26 جنيه مقابل 27 جنيه قبل رمضان.