أسعار الزيت في معرض «أهلا رمضان» بمدينة نصر.. «12 جنيه تخفيض»

شهدت أسعار الزيت المطروحة من شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات وزارة التموين، في معرض «أهلا رمضان»، الرئيسي بمدينة نصر، انخفاضا كبيرا في مختلف الأوزان المتاحة لزجاجات الزيت في المعرض.

وقال المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الاسكندرية للزيوت والصابون، إن هناك خطة لطرح مزيد من الكميات من الزيت في المعرض تصل إلى 10 ألاف طن ضخ زيادة في معروض الزيت لسد احتياجات المواطنين.

قائمة أسعار الزيت في معرض أهلا رمضان

وأضاف المهندس أحمد عبد الوهاب، أن تخفيض سعر زجاجة الزيت في المعرض يشهد أكثر من 12 جنيها في سعر الزجاجة الواحدة وجاءت الأسعار كالتالي:

** زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

** زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

** زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

** زيت 5 لتر بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

** زيت وصاية 650 مللي بسعر 38 جنيها.

** زيت مرمورة 800 مللي بسعر 35 جنيها.

** زيت ذرة صفا 1 لتر بسعر 68 جنيها

** زيت مكسولة 1 لتر بسعر 58 جنيها.

** زيت فرنساوي 1 لتر بسعر 58 جنيها.

** زيت خليط 1 لتر بسعر 58 جنيها.

فيما تطرح شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، سلع المنظفات التي تنتجها الشركات بسعر يقل 30% عن أسعار المنظفات في السلاسل التجارية.