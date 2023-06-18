شعبة الدخان تطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات في بيع السجائر

طالب إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، المستهليكن بالإبلاغ عن أي مخالفات في بيع السجائر.

إمبابي: لا بد من توعية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم

وقال «إمبابي» خلال لقاء زوم ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إنه لا بد أن يكون هناك وعي لدى المستهلكين والحفاظ على حقوقهم.

على الحكومة تعديل القيمة المضافة على ضريبة السجائر

وأشار إلى أن هناك أزمة في السجائر بالأسواق، وارتفاع أكثر من 10 جنيهات على العلبة الواحدة بالسوق الموازيو، مضيفًا: «يجب على الحكومة تعديل القيمة المضافة على ضريبة السجائر».

وشدد على أن مصانع السجائر تعمل بكامل طاقتها، وهناك أزمة من التجار الذين يخفون السجائر.