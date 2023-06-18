شعبة الدخان: 1.5 جنيه الزيادة في سعر السجائر.. ويجب الإبلاغ عن التجار المخالفين «فيديو»

قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان، إن بعض التجار يتلاعبون في أسعار السجائر: «الحكومة يجب أن تجد حلا في ارتفاع الأسعار وأن تصدر قرارا عاجلا».

وأضاف «إمبابي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة التي أُقرت على السجائر هي 1.5 جنيه فقط على العلبة، مبينا أن هناك جشعا كبيرا لدى بعض التجار في بيع السجائر بالأسواق وهو ما أدي إلى ارتفاع الأسعار.

استهلاك 85 مليار سيجارة و40 مليار علبة سجائر سنويا

وناشد المستهلك بضرورة الإبلاغ عن هؤلاء التجار واستغلال الموقف حال الزيادة في أسعار السجائر، قائلا: «فيه باركود على كل علبة سجائر، والمستهلك ما تمشيش إلا لما تشوف السعر ولو فيه زيادة غير المقررة اتصل بينا وبلغنا وإحنا هنتصرف، والدولة تطلع قرار بالزيادة وأزمة السجائر في السوق هتتحل».

وبين أنه يتم استهلاك 85 مليار سيجارة و40 مليار علبة سجائر سنويا، مشيرا إلى أن سرعة اتخاذ القرار يسهم في القضاء على الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر بالأسواق وتوفيرها وعدم إخفائها من قبل بعض التجار.