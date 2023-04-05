زيادة أسعار السجائر المستوردة مارلبورو وLM وميريت «مستند»

أعلنت شركة فيليب موريس رفع أسعار السجائر، اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 6 أبريل 2023، وتشمل سجائر مارلبورو وميريت وإل آند إم.

ارتفاع أسعار السجائر مارلبورو

وحصلت «الوطن» على خطاب الشركة إلى شعبة السجائر والدخان، وتضمن رفع أسعار السجائر ميريت لتصبح للمستهلك 59 جنيها بأنواعها، ورفع سجائر مارلبورو الأحمر والذهبي إلى سعر 54 جنيها بزيادة جنيه واحد، وزيادة أسعار السجائر مارلبورو كرافتيد بأنواعها لتصبح بمبلغ 44 جنيها، بزيادة جنيه واحد.

ارتفاع أسعار السجائر LM

وشملت الزيادة أسعار السجائر إل آند إم بجميع أنواعها، لتصبح بمبلغ 39 جنيها بزيادة 4 جنيهات، وهيتس تبغ مسخن 48 جنيها.