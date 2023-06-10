شعبة الدخان: التجار السبب في زيادة أسعار السجائر.. و«التموين» مسؤوليتها الرقابة

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع أسعار السجائر بشكل متتالٍ في الفترة الماضية، لافتا إلى أن التباطؤ في اتخاذ القرارات يؤدي لحالة من البلبلة.

الزيادة المقررة في الميزانية الجديدة

وأوضح «إمبابي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن الزيادة المقررة في الميزانية الجديدة التي لم تطبق بعد هي 2 جنيه، معقبا: «الزيادة حسب مشروع قانون في مجلس النواب وحال الموافقة عليه يتم التطبيق مع السنة المالية الجديدة بعد 31 يونيو، وإعلان القرار من بالزيادة المقررة من مجلس النواب سينهي الأزمة».

إمبابي: التدخين هو مسؤولية كل مدخن

وأكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن المسؤول عن زيادة أسعار السجائر التجار، ومواجهتهم مسؤولية مباحث التموين وهو ما يحدث بالفعل من خلال ضبط مخازن تحوى كميات كبيرة من السجائر محجوبة عن الأسواق، لافتا إلى أن شركات إمداد السوق بالدخان تعمل بشكل طبيعي للغاية، وأن التدخين هو مسؤولية كل مدخن «ومحدش يقدر يلوم المدخن، ومش حرام ومحدش يقدر يحرم حاجة ماتحرمتش».