«الأرصاد» تحذّر من التعرض لأشعة الشمس اليوم: ارتدوا قبعات وملابس فاتحة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم، بسبب ارتفاع الحرارة بقيم تتراوح بين 3 حتى 5 درجات، مفضّلة ارتداء قبعة وملابس فاتحة اللون حال الخروج من المنزل.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود استقرار نسبي في حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجاري، حيث يتراجع نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، في حين يتركز نشاط الرياح اليوم على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أنّ طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 34 - 23

- الزقازيق 34 - 23

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 28 - 23

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 24

- العريش 29 - 22

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 33 - 16

- كاترين 32 - 14

- الطور 34 - 26

- طابا 32 - 24

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 27 - 20

- السلوم 28 - 21

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 26

- الفيوم 36 - 25

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 36 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 40 - 28

- قنا 43 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 41 - 23

- أبو سمبل 45 - 30