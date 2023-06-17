حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. أجواء مستقرة بأول أيام امتحانات الثانوية المضافة للمجموع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على جميع الأنحاء، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات المواد المضافة للمجموعة لطلاب الثانوية العامة.

شبورة ورياح على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا تشهد انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 34 - 23

- الزقازيق 34 - 23

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 28 - 23

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 24

- العريش 29 - 22

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 33 - 16

- كاترين 32 - 14

- الطور 34 - 26

- طابا 32 - 24

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 27 - 20

- السلوم 28 - 21

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 26

- الفيوم 36 - 25

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 36 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 40 - 28

- قنا 43 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 41 - 23

- أبو سمبل 45 - 30