تحذير لطلاب الثانوية العامة من حالة الطقس اليوم مع امتحان العربي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار بالتزامن مع بدء امتحانات المواد المضافة للمجموعة لطلاب الثانوية العامة والتي يكون أولها امتحان اللغة العربية.

طقس معتدل ليلاً وشبورة صباحا

وتشهد حالة الطقس ليلاً اعتدال في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، أما في الصباح الباكر تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة للطلاب قبل الامتحانات حتى لا يتأثر تركيزهم.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 34 - 23

- الزقازيق 34 - 23

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 28 - 23

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 24

- العريش 29 - 22

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 33 - 16

- كاترين 32 - 14

- الطور 34 - 26

- طابا 32 - 24

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 27 - 20

- السلوم 28 - 21

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 26

- الفيوم 36 - 25

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 36 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 40 - 28

- قنا 43 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 41 - 23

- أبو سمبل 45 - 30