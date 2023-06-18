وزير التعليم يترأس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة من كفر الشيخ (صور)

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات الخاصة بالتربية والتعليم من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية.

التواصل مع غرف عمليات التربية والتعليم بعدد من المحافظات

وتواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بغرف عمليات التربية والتعليم في الإسكندرية، وسوهاج، والقاهرة، وعدد من المحافظات، للاطمئنان على سير الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق اليوم الأحد أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد الأساسية، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» الامتحان في مادة «اللغة العربية» من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة 3 ساعات.