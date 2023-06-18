أسعار الرحلات السياحية داخل جنوب سيناء في عيد الأضحى.. تبدأ من 130 جنيها

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المدن السياحية بالمحافظة وضعت خطة لاستقبال الزائرين في إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث جرى رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات، وبدأت شركات السياحة والسفر في إعلان العروض لجذب السياح خلال إجازة العيد.

وأضاف المحافظ، أن مطار شرم الشيخ الدولي رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة أطقم العمل بالمطار، وتسهيل دخول وخروج السياح من صالات السفر والوصول.

أسعار الرحلات السياحية

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن السياح يأتون إلى منتجعات المحافظة السياحية للاستمتاع بالرحلات السياحية والمعالم الأثرية، وممارسة أنشطة مثل الغوص والسفاري، مشيراً إلى أن هناك لجنة من المحافظة تقوم بالمرور على شركات السفاري للتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة للسياح، سواء رحلات بحرية أو رحلات سفاري جبلية.

منافسة بين الشركات

وأكد جورج حنا، صاحب شركة رحلات سفاري، لـ«الوطن»، أن أسعار الرحلات السياحية تتغير كل فترة بسبب تغير الأسعار، وهناك منافسة شرسة بين الشركات لجذب أكبر عدد من السياح، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الرحلات السياحية ما يلي:

1- رحلة البيتش باجي تبدأ من 200 حتى 300 جنيه، ومدتها ساعة ونصف، ومن الممكن أن تكون في الشروق والغروب.

2- رحله العشاء البدوي في الجبل 130 جنيها للفرد.

3- رحلة بحرية إلى رأس محمد أو جزيرة تيران بتكلفة 400، وتشمل زيارة المركب الغارقة، و«اسنور كلينج»، وتناول الغذاء والمشروبات.

4- عروض الدولفين بتكلفة 270 جنيها للفرد الواحد، والدخول من الساعة 3 حتى 4 عصرا، والسعر شامل الانتقالات من وإلى الفندق.

5- رحلة البارشوت تبدأ من 250 إلى 300 جنيها للفرد، والألعاب المائية مثل البنانة بووت من فرد إلى 4 أفراد 250 جنيها.

6- رحلة الغواصة بتكلفة 250 جنيها، ويُشاهد خلال الرحلة شعاب مرجانية وأسماك ملونة.

7- رحلة «جلاس بوت» بتكلفة 150 جنيها، ويمكن من خلالها مشاهدة الشعب المرجانية.