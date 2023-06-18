أسقف أيرلندا يوقع عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة كورك

وقّع الأنبا أنتوني، أسقف جنوب أيرلندا، عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة كورك جنوب أيرلندا، باسم كنيسة البابا كيرلس السادس، وتم استلام المفاتيح الكنيسة الجديدة.

الخدمة من خلال كنائس مؤجرة

وقال الأنبا أنتوني في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «كانت الخدمة من خلال كنائس مؤجرة لمدة 10 سنوات، والآن انضم هذا المكان وأصبح ملك الإيبارشية».

وشهد توقيع عقود الكنيسة الجديدة، القس كيرلس حنا، كاهن الكنيسة والقمص إبيفانيوس إفا مينا، والقمص أنجيلوس السرياني، والقمص رويس أنبا بيشوي، والقمص بولس الأنطوني، والراهب القس ثاوفيلس أفامينا، والقس يوحنا إيليا، والراهب القس أنطوني سانت إثناسيوس، الراهب القس بولا سانت اثناسيوس، أمهات دير مارجرجس الراهبة أمنا فيلومينا، والراهبة امنا جابريلا، وكان حاضر ايضا مالك العقار تيم كويل والمحامي المسئول عن البيع ونقل الملكية وجزء كبير من شعب الكنيسة وتم استلام المفاتيح.

الكنيسة الثالثة خلال شهرين بجنوب ايرلندا

وتعد تلك الكنيسة الثالثة الذي تم شرائه خلال شهرين وأسبوع بالإيبارشية، حيث الكنيسة الأولي في مدينة Bromley يوم 8 أبريل، والثانية في Swansea ب ويلز.

وفي وقت سابق، وقّع الأنبا يوسف، مطران تكساس وفلوريدا جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، عقد شراء الأرض الجديدة التي ستقام عليها كنيسة القديس العظيم يوحنا الحبيب في حي سميرنا، بمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، بحضور عدد من كهنة وشعب الكنيسة.

كما شهدت إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند توقيع عقد شراء دير جديد باسم القديسة مريم والقديس البابا كيرلس السادس في منطقة أبستيت بنيويورك، بيد الأنبا ديفيد أسقف الإيبارشية، بحضور لفيف من كهنة وشعب الإيبارشية وإيبارشية نيو جيرسي.