الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ26 لرسامة البابا تواضروس الثاني أسقفا عاما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى الـ26 لرسامة البابا تواضروس الثاني أسقفًا عامًا بإيبارشية البحيرة على يد البابا شنودة الثالث.

رسامة البابا تواضروس أسقفًا عامًا للبحيرة

وفي يوم 15 يونيو 1997، سيّم البابا شنودة الثالث الراهب القس ثيؤدر الأنبا بيشوي أسقفّا عامًا بإيبارشية البحيرة باسم الأنبا تواضروس لمساعدة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، الذى عاش وخدم فيها معظم سنوات حياته قبل الرهبنة.

كان الأنبا تواضروس وقتها مسؤولا عن خدمة القطاع الصحراوي الكبير الذي يقع ضمن إيبارشية البحيرة والذي يبدأ من منطقة كينج مريوط ويمتد غربًا بعرض الساحل الشمالي لمصر من غرب الإسكندرية وصولاً إلى ليبيا، وبحسب الكنيسة نمت الخدمة هناك بشكل ملحوظ وتم بناء وإنشـاء عدد كبير مـن الكنائس «أكثر من 45 كنيسة» في أنحاء القطاع الصحراوي وأيضًا سيم عدد كبير من الآباء الكهنة للخدمة فيه.

اهتمام البابا تواضروس بالأطفال

اهتم البابا تواضروس خلال خدمته في الأسقفية بالنشء والأطفال باعتبارهم مستقبل الكنيسة، فكان مسؤولا عن لجنة الطفولة بالمجمع المقدس، وكذلك ملف الطفولة في مهرجان الكرازة المرقسية.

اهتم البابا تواضروس بالتعليم ودراسة الكتاب المقدس فأعَدّ البابا خلال خدمته الأسقفية في البحيرة حوالي اثني عشر كتابًا أغلبها يتم تدريسه في الكلية الإكليريكية وعدد من المعاهد، كما كتب عددًا من المقالات الروحية التي نشرت خلال فترة أسقفيته التي امتدت لما يزيد على 15 عامًا قبل البطريركية.

ترشح ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو و4 آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السريانى، القمص سارافيم السريانى، فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح البابا تواضروس الثاني رقم 118، يوم الأحد 4 نوفمبر 2012.