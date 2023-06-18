انتخابات الغرفة التجارية 2023 في كفر الشيخ.. استمرار فرز الأصوات

تستمر عمليات فرز وتجميع انتخابات الغرفة التجارية 2023 في كفر الشيخ، اليوم الأحد، لإعلان النتائج، وشهدت الانتخابات أمس، إقبالاً متوسطا على مقار اللجان الرئيسية والفرعية البالغ عددها 13 لجنة، إذ يتنافس في الانتخابات 18 مرشحاً، عبر قائمتين، إضافة إلى مرشحين مستقلين، لانتخاب 8 من بينهم فقط، في عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة حتى عام 2207.

قوائم المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية 2023 في كفر الشيخ

وشهدت انتخابات الغرفة التجارية 2023 في كفر الشيخ، تنافس قائمتي «الأمانة»، وتضم كلاً من: أحمد عبد الفتاح إبراهيم، أحمد عبد الحليم، ساهر عبد العزيز، علاء حسن، محمد محمود، محمود مسعود، محمود فودة، ونبيل عبد العزيز، و«الشهبندر» وتضم كلاً من: حاتم عبد الغفار، حجازي الشراكي، عبد العال يوسف، علاء ريحان، فؤاد محمد، محمد السيد الجراحي، محمد صلاح وأسامة عتمان، علاوة على المستقلين منال إبراهيم وأحمد ظريف.

الجمعية العمومية في انتخابات الغرفة التجارية 2023 في كفر الشيخ

يذكر أن من لهم حق التصويت في انتخابات الغرفة التجارية 2023 في كفر الشيخ، 26 ألفاً و245 ناخباً.