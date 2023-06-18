الأرصاد: فصل الصيف يبدأ بعد 72 ساعة.. ارتفاع في الحرارة والرطوبة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سوف يبدأ جغرافيا يوم الأربعاء المقبل 21 يونيو الجاري، أي بعد نحو 72 ساعة من الآن، حيث يبدأ الشعور بالاستقرار التدريجي في حالة الطقس واستقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

منخفض الهند الموسمي الأكثر تأثيرا في صيف 2023

وأضافت غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا للخرائط الطقسية الخاصة بالتوزيعات الضغطية في فصل الصيف، فإننا نتأثر في هذا الفصل بمنخفض الهندي الموسمي أو مرتفع العروض الوسطى، موجات اعتدال أو ارتفاع في درجات الحرارة، وزيادة نسب الرطوبة، مشيرة إلى أننا نتوقع ان يكون فصل صيف 2023 مشابه لفصل صيف 2022 وفقا للخرائط الطقسية حتى الآن، واستمرار تأثرنا بالمنخفضات الجوية والكتل الهوائية القادمة من طبقات الجوي العليا، ومن الوارد أيضا أن نتأثر بالتغيرات المناخية التى شهدناها هذا العام خلال فصل الربيع.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 33 - 22

- المنصورة 34 - 23

- الزقازيق 34 - 23

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 28 - 23

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 24

- العريش 29 - 22

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 22

- نخل 33 - 16

- كاترين 32 - 14

- الطور 34 - 26

- طابا 32 - 24

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 27 - 20

- السلوم 28 - 21

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 26

- الفيوم 36 - 25

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 36 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 40 - 28

- قنا 43 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 41 - 23

- أبو سمبل 45 - 30