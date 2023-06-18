انطلاق جلسات «الشباب صناع القرار» في سوهاج تحت شعار «أنت بداية الحكاية»

انطلق قطار اللقاءات الحوارية «الشباب صناع القرار» في محافظة سوهاج، برعاية وزير الشباب والرياضة، تحت شعار «أنت بداية الحكاية»، حيث نظمت وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، فعاليات المبادرة.

حضر اللقاء العديد من الشخصيات المهتمة بشؤون الشباب والرياضة، من بينهم الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، واللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ومحاضر الأمن القومي، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والإدارة والتنمية والتكنولوجيا.

مشاركة الشباب في صنع القرار ودورهم الفعال

وافتتح اللقاء الدكتور محمد فريد، وكيل مديرية الشباب والرياضة، بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية تمكين ومشاركة الشباب في صنع القرار ودورهم الفعال والحيوي في جهود التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات.

زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة

وخلال الحوار، ناقش المشاركون العديد من الأفكار والمقترحات التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري، وأدار اللقاء نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والإدارة والتنمية والتكنولوجيا.

القطار انطلق من محافظة سوهاج

يجدر الإشارة إلى أن القطار انطلق من محافظة سوهاج، بعد مروره بمحافظتي المنيا وأسيوط، ويعد جزءًا من مبادرة الشباب صناع القرار التي تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.