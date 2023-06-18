ظهور أسماك القرش على شواطئ الإسكندرية.. وصيادون: ليست خطرا

انتشرت صورة أحد صيادي المكس وهو يحمل أسماك القرش الصغيرة، اصطادها بالقرب من شواطئ الإسكندرية؛ لتصبح حديث الساعة في الإسكندرية، وخصوصا بعد ما حدث من قرش الغردقة؛ ليتساءل المواطنين في كل مكان وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي هل هناك خطورة من ظهور أسماك القرش في الإسكندرية؟ وهل يقترب من الشواطئ؟

أسماك القرش في شواطئ الاسكندرية، تخرج مع الغزل في أثناء الصيد بحسب سعد الحمراوي شيخ صيادي المكس، لـ«الوطن»، مؤكدا أنّه في حال ظهورها بشكل متكرر يرجع هذا الأمر لتدخل الإنسان والتعدي على البيئة الطبيعية للأسماك التي تعيش في المياه الضحلة، وغالبا ما يكون في أوقات أعمال الحفر والتكريك في أعماق قريبة من المراعي الطبيعية لأسماك القرش أو نوعيات أخرى مثل أسماك التونة وغالباً ما تخرج أسماك القرش الصغيرة أثناء عمليات الصيد العادية في المياه العميقة ولا تقترب بطبيعتها من الشاطئ الخارجي ولا تشكل أي خطورة على موسم الصيف.

ظهور طبيعي للقروش

وقال إبراهيم عبدالمنعم، أحد الصيادين على شواطئ الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ ظهور أسماك القرش في بحر الإسكندرية أو قرش المتوسط ليس بالحدث الجديد أو الفريد، فأسماك القرش موجودة دائما في المياه الضحلة أو العميقة التي تبعد ما بين 15 حتى 20 كيلو من شواطئ الإسكندرية نحو ساعتين أو 3 ساعات باللانش أو مراكب الصيد التي تعمل بمواتير الدفع، وتعتبر مراعي دائمة لهذه الأسماك، وتظهر بشكل موسمي علي الشاطئ لكن بشكل نادر.

وأكد عادل عيسى، أحد صيادي المكس، أنّهم كثيرًا ما يجدون من أسماء القرش في الإسكندرية طبقاً خلال عمليات الصيد وأكبر حجم جرى اصطياده، كانت سمكة طولها حوالي متر ونصف، ويتم تقطعيها وبيعها وتصلح للطواجن والفيلية، ولا يتم اصطيادها بشكل مباشر أو مقصود لكنها تظهر دائما في هذا الوقت من السنة وهو موسم التزاوج لها ونسميها «المسلول».