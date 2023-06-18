ماذا تفعل إذا هاجمك سمك القرش؟.. باحث في علوم البحار يجيب

قال الدكتور أشرف صديق، باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر، عن النصائح بشأن أسماك القرش المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّه بالفعل هناك نصائح يمكن اتباعها قبل النزول إلى المياه تقلل من فرص هجمات سمك القرش وتجنب الخطر، مثل تجنب الحائض أو الجريح السباحة في هذه الأيام لأن رائحة الدم تستثير «القرش».

صديق: حتى لا يهاجمك «القرش» تجنب ارتداء ملابس فاقعة اللون

وأضاف «صديق» خلال مداخله هاتفية له لبرنامج «مساء DMC» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة DMC، أنَّه لتجنب هجوم أسماك القرش يجب تجنب ارتداء ملابس بألوان زاهية أو فاقعة مثل الأصفر عند نزول المياه، أو ارتداء حُلي معدنية خلال السباحة بل لبس لون أسود.

حتى لا يهاجمك القرش.. تجنب ارتداء الاكسسوار والحُلي

وتابع باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر، موضحا أنَّ الحواس لدى سمك القرش 7 حواس أبرزها أنه يتأثر بالموجات الكهرومغناطيسية التي تصدر من أي حركة غريبة بالمياه، وبالتالي تجنب ارتداء أي حلي أو اجسام غريبة تصدر أصوات أو اهتزاز من حركتها داخل المياه.

احتمِ بالأجسام الصلبة عند هجوم القرش

ونصح عند تعرض الإنسان خلال السباحة لهجوم من سمك القرش، فعليه الاقتراب من الأجسام الصلبة مثل الشعاب المرجانية أو ممشى بحري به عواميد أو خوازيق تدفع سمك القرش للهروب لتجنبه حدوث أي جرح به يجعله ينزف ويجذب إليه الأنواع الأخرى التي تعرضه لخطر الهجوم والافتراس.