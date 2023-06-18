«الداخلية» تشن حملات أمنية مكبرة لمطاردة اللصوص في القاهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية خلال 24 ساعة.

- ضبط سيدتين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الجمالية، بتهمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «النشل»، وبمناقشتهما اعترفتا بسرقة 3 هواتف محمول مجهولة المصدر بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

- ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزته خاتم ذهب وهاتفي مجهولين المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالي المستولى عليه، وضبط بقية المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم

- ضبط الأجهزة الأمنية 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، حال استقلال أحدهم سيارة نقل مملوكة له، محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام، وبحوزتهم فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

- ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من حديد التسليح مجهولة المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب المغافلة، وباستدعاء مشرف أمن بذات الشركة - مقيم بمحافظة القليوبية تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

- ضبط 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب الفك، وباستخدام سيارة مستأجرة ، حيث قرروا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.