حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

قررت النيابة العامة بالأزبكية حبس تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين تخصص في سرقة الدراجات النارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بارتكاب 3 وقائع سرقة دراجات نارية من منطقة باب الشعرية، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول المتهمين وبيان إذا كانوا قد ارتكبوا وقائع مماثلة في دوائر أخرى من عدمه ، كما طلبت النيابة العامة استدعاء ضحاياهم لأخذ أقوالهم.

جرائم سرقة في باب الشعرية

أثناء قيام قوه أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية بتفقد الحاله الأمنية بدائرة قسم الشرطة، تبين قيام شخصين بقيادة دراجة نارية عن طريق قطع الأسلاك، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بأنهما وثالث كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية من منطقة باب الشعرية.

اعترافات المتهمين بالسرقة في باب الشعرية

وأضافوا أنهم رتكبوا 3 وقائع سرقة ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث وباستدعاء الضحايا تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة