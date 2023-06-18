رئيس دار الكتب يكشف تفاصيل منصة «كنوز مصر الرقمية»: هدفنا حفظ وإتاحة التراث

علق الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، على التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة كنوز مصر الرقمية، موضحًا أنَّ المنصة أشبه بموقع أساسي تتفرع منه مواقع، وستتاح عليه تراث مصر، ونتحدث هنا عن أن مصر غنية بتراث ثقافي يضرب في جذور التاريخ».

التراث مسجل على مواد ورقية ومسموعة ومرئية

وقال رئيس دار الكتب والوثائق القومية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «هذا التراث مسجل على مواد مختلفة منها الورقي والمسموعي والمرئي، والغرض الرئيس من المنصة هو الحفظ أولا والإتاحة ثانيا، إذ نعمل على الاحتفاظ بالنسخ الأصلية من هذا التراث، وهذا العمل قائم في مختلف قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، كما أننا نعمل على المساعدة على وصول هذا المنتج الثقافي لكل أفراد الشعب المصري، ووزيرة الثقافة تتبنى هذه الفكرة تماما، أملا في تحقيق العدالة الثقافية، أن تصل الثقافة لكل الشعب في ربوع مصر كافة، وهذا الحق يكفله الدستور».

وأكّد رئيس دار الكتب والوثائق القومية أن «هناك أكثر من جهة داخل الوزارة يشملها هذا البروتوكول بين وزارتي الثقافة والاتصالات، وكان الهدف من هذه المنصة تنشيط هذا البروتوكول وتفعيله وتدبير المواد اللازمة لتنفيذه، وعلى هذه المنصة ستتيح مجموعة من الوثائق والكتب وفقا لضوابط محددة، فالإتاحة التامة ليست موجودة في العالم كله، وكل المثقفين والعلماء يعرفون ذلك».