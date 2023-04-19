أطفال الإسكندرية والأقصر يتصدرون قائمة الفائزين بمسابقة دار الكتب

واصل مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بدار الكتب والوثائق، خلال شهر رمضان المبارك للعام الرابع على التوالي عقد المسابقة الثقافية الإلكترونية في مجال المعلومات الدينية للأطفال من عمر 9 إلى 12 سنة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وفي إطار برنامج أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم.

وتسابق هذا العام 1444 هـ للفوز بإحدى جوائز المسابقة وعددها 27 جائزة، 897 طفلًا بمتوسط ما يزيد على 33 متسابق يوميًا، ينتموا لـ16 محافظة من محافظات مصر بالإضافة إلى مشاركتين من المملكة الهاشمية الأردنية، فاز من بينهم 27 طفلا بأسبقية الإجابة.

ومن واقع تحليل بيانات الفائزين اتضح أنهم ينتمون لـ11 محافظة، من بينهم 7 فائزين من أبناء محافظة الإسكندرية، ويليهم 5 من أبناء محافظة الأقصر، بينما فاز من أبناء محافظة قنا 4 أطفال، وفاز من محافظة القاهرة 3 أطفال، وطفلين من محافظة المنيا.

وفاز طفل واحد من أبناء محافظات: الجيزة، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء، وهذا ما يعكس تفاعل كل من أطفال محافظات الوجه البحري والقبلي، ومد الخدمة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.كما يعكس واقع استمرار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة فرص الفوز لجميع الأطفال المصريين.

أسماء الفائزين في مسابقة دار الكتب الرمضانية

ونعلن أسماء الفائزين طبقا لترتيب أيام فوزهم، وهم:

سلمى محمد أبو الوفا صديق، ميار أيمن محمد، ملك حسن رجب محمد، مريم أيمن محمد معالي، يارا أشرف محمد سامي، يحيى ياسر خليل، يوسف أحمد محمد جودة، منة رمضان متولي السيد، رنيم تامر أحمد عباسي، ملك رمضان متولي السيد.

ليان كريم علي حسن، محمد رجب صلاح الدين السعدني، خديجة محمد محمود عمر، منار سيد متولي سيد، عبد الله سيد متولي سيد، جودي أحمد رجب فهمي، إبراهيم محمد محمود عمر، أشرقت محمد يحيى ضوي، عمار محمود سيد محمد.

يوسف عبدالمنعم أبو العنين، سما محمود متولي سيد، عبدالرحمن علاء أحمد سيد، أبو الوفا محمد أبو الوفا صديق، رضوان محمد رضوان، هنا محمد عز الدين، كريم محمد عادل ميرغني، رويدا محمد محمد محمد.

بدأت هذه المسابقة خلال عام 2018 -2019 داخل المكتبة النموذجية للأطفال الملحقة بالمركز، ثم انطلقت بصيغة الكترونية ضمن خطة النشاط الثقافي الموجه للأطفال عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الذي اخترق العالم عام 2020 ولما شهدته عام تلو الآخر من نجاح استمرت وأصبح الأطفال المتابعين لصفحة المركز على موقع الفيس بوك ينتظرونها كل عام، وإجمالي عدد الأطفال المشاركين خلال الثلاث أعوام الأخيرة 2001 طفل، فاز من بينهم 78 طفلًا وطفلة.

وتعتمد على فكرة طرح كل يوم سؤال خلال الفترة من 1- 27 رمضان، ويتم تسابق الأطفال للإجابة عنه إلكترونيًا من خلال تطبيق (google drive)، وتهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس المبادئ النبيلة في نفوس الأجيال الناشئة لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة وحثهم على البحث والاطلاع وتنمية معلوماتهم الدينية، وجوائزها عبارة عن مجموعات من الكتب المهداة تكفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية توصيل الجوائز للفائزين عن طريق البريد المصري.