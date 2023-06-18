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محافظ القليوبية يودع الفوج الثاني من حجاج الجمعيات (صور)

كتب:

حسن صالح
02:55 م | الأحد 18 يونيو 2023
توديع حجاج الجمعيات بالقليوبية

توديع حجاج الجمعيات بالقليوبية

ودعت محافظة القليوبية الفوج الثاني لحجاج الجمعيات، الذي غادر المحافظة اليوم، بحضور اللواء محافظ القليوبية الذي ودّع الحجاج، ووزع عليهم الورود وناشدهم بالدعاء لمصر والأمة العربية. 

محافظ القليوبية يوديع ثاني فوج من حجاج الجمعيات 

وحرص محافظ القليوبية علي توديع 45 حاجًا قبل توجههم إلى الأراضى السعودية لآداء مناسك الحج و أكد محافظ القليوبية على أن المحافظة ستتابع أخبار الحجاج بصفة مستمرة بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وحمل المحافظ جميع الحجاج أمانة الدعوة لمصر بالسلام والاستقرار والأمان ولمحافظة القليوبية بصفة خاصة بدوام التقدم والتنمية الشاملة في شتى المجالات.

توفير التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر

ووزع الهجان الورود عليهم، واطمأن من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كل التسهيلات، وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر، وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كل سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

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