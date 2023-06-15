سفر أول فوج من «حجاج القرعة» في القليوبية

ودع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظه القليوبية، والبالغ عددهم 45 حاجا ضمن حجاج القرعة والجمعيات الأهلية عن مدينتي بنها وكفر شكر وذلك من أمام مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها.

توجيهات بتوفير التسهيلات على الحجاج

وزع الهجان ورودا عليهم، واطمأن من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها، وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار.

وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

يذكر أنه جرى إطلاق فوجين آخرين من مدينة شبرا الخيمة والقناطر الخيرية والعبور، بإجمالي عدد 45 حاجا، وجار متابعة سفر بقية الأفواج خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد المحافظ أنه كلف وكيل الوزارة بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين، وإنهاء المستندات الخاصة بهم، والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج .