أستاذ أوبئة: لا توجد تقارير علمية عن انتشار فيروس جديد حاليا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ الفيروسات والأوبئة، إنه لا توجد أي تقارير علمية عن وجود فيروس جديد منتشر حاليًا، موضحا أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية عن ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للاستجابة لتفشي مرض قد يكـون «أكثر فتكًا» من كوفيد-19، يشير إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبا، وأن تصريحات المنظمة تكرر لثلاث مرات والتحذير للدول لمواجهة أي وباء مستقبلي قد يحدث.

المنظمة تسعى لعدم حدوث حالة انتشار لأي وباء

وأضاف أستاذ الفيروسات والأوبئة، في مداخلة هاتفيه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN» أن المنظمة تسعى لعدم حدوث حالة انتشار لأي وباء كما حدث وقت وباء كورونا، والذي فشلت معظم دول العالم في مواجهته، ويجب وضع منظومه صحية قوية قادرة على رصد الوباء قبل وقوعه والاستعداد لمواجهته والقضاء على مسببتاه، مع تأكيد ضرورة منع اختلاط الحيوانات البرية بالإنسان، موضحا أن فيروس كورونا أصبح مرضا عاديا مثله مثل الإنفلونزا يأتي سنويا وينتهي، والعلاج أصبح قادرا على تحقيق الشفاء في وقت أكثر سرعة.

ترشيد استخدام المضادات الحيوية

وأكد أستاذ الفيروسات والأوبئة ضرورة ترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتي تتسبب في ما يقرب من 1200 ألف حالة وفاة سنويا بسبب سوء استخدامها، حيث أن المضادات الحيوية تؤدي إلى تشكيل بكتيريا داخل الجسم الإنسان يصعب القضاء عليها مع مرور الزمن.