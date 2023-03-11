قناة القاهرة الإخبارية: إحياء الفيروسات القديمة بسبب التربة الصقيعية خطر يهدد سكان الأرض

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقريرٍ لها خطر إحياء الفيروسات القديمة ومدى خطورة ذلك على البشر، وأشار تقرير «القاهرة الإخبارية» إلى أن الباحثين يحذرون من خطر التربة الصقيعية التي تغطي خمسة أنصاف الكرة الأرضية الشمالية وتشكل خطرًا كبيرًا على الحيوانات هناك.

التربة الصقيعية

وأوضح التقرير أن التربة الصقيعية هي تربة صالحة لاستمرار حياة بقايا الكائنات بسبب مزيج البرد ونقص الأكسجين والضوء، وقد تكون الفيروسات أحد هذه الكائنات.

الفيروسات القديمة في عينات التربة

ووجد فريق علمي بعض الفيروسات القديمة في عينات التربة الصقيعية يرجع تاريخ أقدمها إلى 48500 عام، حيث قال البروفيسور جان ميشيل كلافيري: «بعد أن تذوب التربة الصقيعية فمن المحتمل أن يتم إطلاق الفيروسات في الغلاف الجوي مع عواقب وخيمة».