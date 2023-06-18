محافظ المنوفية يكرم طالبة بالإعدادية لتفوقها رغم مرضها.. حصلت على 278 درجة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه، الطالبة «حنين»، والتي تعاني من مرض بالعمود الفقري، من كفر شبرا زنجي، إحدى قرى مركز الباجور، والحاصلة على مجموع 278 درجة في الشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة لهذا العام، وذلك في إطار بحث تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لها والوقوف بجانبها لتماثلها للشفاء والمساهمة في تحقيق أحلامها.

مكافأة مالية لطالبة الإعدادية

وأهدى محافظ المنوفية، الطالبة «حنين» مكافأة مالية وميدالية المحافظة، تقديراً لتفوقها وتميزها رغم ظروفها الصحية الصعبة التي مرت بها، ووجه على الفور بتوفير سيارة لاصطحابها إلى مديرية الشئون الصحية لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة مراعاة لظروفها الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما أجرى المحافظ حوارا مع الطالبة عن أمنياتها وطموحاتها المستقبلية، وأعربت عن رغبتها في الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بسرس الليان، وأكد المحافظ دعمه الكامل لها والتواصل الدائم معها لتلبية كافة مطالبها واحتياجاتها لتحقيق مسيرتها العلمية والحفاظ على التفوق.

13 عملية جراحية للطالبة «حنين»

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لوالد الطالبة عن ظروفها الصحية، والتي ولدت بمرض في العمود الفقري، عبارة عن نقص فقرات ألزمها البقاء بالفراش لفترة طويلة ومنعها من الحركة، وقامت بإجراء 13 عملية جراحية منذ ولادتها، ورغم ظروفها الصعبة لم تيأس أو تستسلم، وحرصت على المذاكرة داخل العناية المركزة، وقررت التفوق لتحقيق أحلامها وحصلت على الدرجات النهائية في امتحانات دور يناير.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل مع جموع أبناء وأهالي شعب المحافظة، وخاصة الحالات المرضية والإنسانية من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.