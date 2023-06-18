محافظ المنوفية يلتقي الموهبة الغنائية «ملك» ويهديها شهادة تقدير

استقبل، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموهبة الغنائية ملك عارف محمد، صاحبة الصوت العذب، والطالبة بمدرسة الشهيد محمود صلاح فارس الابتدائية بدمليج مركز منوف، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، وأحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية.

صقل الموهبة الغنائية

واستمع محافظ المنوفية إلى فقرة غنائية بصوت الطالبة لأغنية «يا صباح الخير ياللي معانا»، وأعرب عن سعادته البالغة بهذه الموهبة وصوتها الفريد، مؤكدا تبنيه ودعمه الكامل لها لممارسة هويتها وتشجيعها على الإبداع.

ووجه المحافظ مدير عام ثقافة المنوفية بتبني تلك الموهبة الغنائية الفريدة، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لها لصقل مهاراتها الفنية.

وأشار مدير عام ثقافة المنوفية إلى انضمام الطفلة إلى كورال أطفال قصر ثقافة شبين الكوم، إضافة إلى التدريب مع الفريق الأول للموسيقى العربية للمنوفية وتوفير كل أوجه الدعم الازم للوصول إلى الاحترافية.

شهادة تقدير

وأهدى محافظ المنوفية الطالبة شهادة تقدير وميدالية المحافظة كهدية تذكارية تقديرا لموهبتها الفنية الفريدة وأدائها المتميز، مشيرا إلى أن المحافظة رائدة دائما بالموهوبين والمبدعين في شتى المجالات.

كان محافظ المنوفية استمع إلى الموهبة الغنائية «ملك» أثناء استعراضها لفقرة غنائية فى افتتاح مدرسة كمشوش الرسمية للغات بمنوف باستثمارات تجاوزت 11 مليون جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ117.