وكيل «الشيوخ»: توجيه الدعم للتعاونيات يحقق أهداف التنمية المستدامة

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي تعد نقطة انطلاق واعدة لاستعادة الدور الحيوي الذي لعبته التعاونيات في مراحل سابقة، والذي يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذي تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في الجمهورية الجديدة.

أهمية التعاونيات

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات وتحديات الواقع، وهي أيضاً منصوص عليها دستورياً إذ يحمي الدستور الملكية التعاونية، كما أنها ذات تاريخ عريق في الواقع المصري، وتأسست ونمت بشكل ناجح، وإن شابَ أوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الازدهار والأفول، وهي كما رصدت الدراسة باتت حالياً تعاني حالة من الجمود وعدم الاهتمام.

وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية، والتأسيس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات بكل أنواعها ومصادرها، في الجمهورية الجديدة .

رؤية مصر 2030

وأستطردت وكيل المجلس، بأنه يجب توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجاً مثالياً للتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وانسانياً، لاسيما أن الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي نتج عنها تجارب بالغة النجاح في دول متنوعة المستوى الإقتصادي والإجتماعي، كل هذا يمثل بالتأكيد مؤشراً واضحاً أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام، في ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، وأيضاً ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات.