من هو عيسى الشريف؟.. معلومات عن خليفة الراحل محمود بكري في «الشيوخ»

أدى النائب عيسى الشريف، اليمين الدستورية لعضوية مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بديلا للنائب الراحل محمود بكري، الذي غيبه الموت في 10 مايو الماضي، بعد صراع مع المرض، وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن النائب عيسى محمد محمد مصطفى، وشهرته عيسى الشريف.

أبرز المعلومات عن النائب عيسى الشريف

- النائب عيسى الشريف هو الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب.

- حاصل على ليسانس الحقوق - كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1985.

- حاصل على دبلوم القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة حلوان، وماجستير العلوم المالية والضريبية من كلية الحقوق جامعة حلوان.

- حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والمالية العامة والتشريعات الضريبية من كلية الحقوق جامعة حلوان.

- يعمل مديرا عاما بمصلحة الضرائب المصرية، ومستشار وخبير التشريعات الضريبية المصرية.

- عضو المكتب الفني بمكتب الاتصال بلجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية ومكتب وزير المالية.

- عضو لجان الطعن الضريبي بقطاع مكتب وزير المالية.

- عضو لجان الطعن ومأمور القضايا الضريبية ومأمور ضرائب فحص بمصلحة الضرائب المصرية.

- عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وعضو لجنة التشريعات الضريبية بمكتب وزير المالية، وعضو اللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب، وعضو جمعية الضرائب.

تصعيد عيسى الشريف خلفا للنائب محمود بكري

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قد تلقى خطابا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن اسم المرشح الاحتياطي عيسى محمد محمد مصطفى، وشهرته عيسى الشريف، الذي سيجري تصعيده خلفا للنائب الراحل محمود بكري، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر».

ووفقا لنص المادة 26 لسنة 2020 من قانون مجلس الشيوخ، فإنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.