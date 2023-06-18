بعد استقبال السيسي لرئيسها التنفيذي.. ما هي مؤسسة التمويل الدولية؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي مختار ديوب، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم، بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

أبرز المعلومات عن مؤسسة التمويل الدولية

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مؤسسة التمويل الدولية بعد اختيارها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفق الموقع الرسمي للمؤسسة.

- تصنف المؤسسة الأنمائية باعتبارها الأكبر عالمياً، وتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.

- تعمل المؤسسة كعضو في مجموعة البنك الدولي، إذ تقوم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.

- تحقق المؤسسة دفع التنمية عن طريق خلق أسواق جديدة وتبادل الخبرات.

- تسهم المؤسسة في خلق فرص عمل ورفع مستويات المعيشة، لاسيما للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في البلدان التي تقدم بها الاستشارات.

- رسالة المؤسسة دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام عن طريق تشجيع نمو مؤسسات الأعمال الخاصة في البلدان النامية، وتلتزم بعدد من القيم الأساسية وهي النزاهة والاحترام والعمل الجماعي والابتكار.

- أُنشئت مؤسسة التمويل الدولية في عام 1956، على أساس فكرة جريئة وهي أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على إحداث تحوّل في البلدان النامية.

- وسعت المؤسسة عملياتها لتشمل أكثر من 100 بلد، وأدى ذلك إلى استحداث مصطلح «الأسواق الصاعدة» وابتكار أسواق جديدة مثل أسواق السندات المستدامة.

الاستثمارات في أسهم رأس المال وسندات الديون والضمانات

- تعمل المؤسسة على الاستثمار في الشركات من خلال تقديم القروض والاستثمارات في أسهم رأس المال وسندات الديون والضمانات.

- تعمل على تعبئة رأس المال من المقرضين والمستثمرين الآخرين من خلال المشاركة في تقديم القروض والقروض الموازية وغيرها من الوسائل.

- إسداء المشورة لمؤسسات الأعمال والحكومات لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية

- تتمثل الركيزة الأولى لاستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في خلق الأسواق، إذ تعمل باطراد في المراحل التمهيدية، بحيث تشارك في وقت مبكر من دورة إعداد المشروعات لخلق فرص الاستثمار، وتعمل في بعض الحالات على تهيئة أسواق جديدة في مناطق لا توجد فيها مثل هذه الأسواق.

- يساعد هذا النهج في التصدي لإحدى أكبر العقبات التي تحول دون رعاية القطاع الخاص في البلدان النامية، وهي عدم وجود مشروعات تتمتع بدعم مالي كاف وذات جدوى تجارية بحيث يعتبرها المستثمرون الدوليون «صالحة أو قابلة للتمويل»، وبدلا من الانتظار والتراخي، فإن المؤسسة تتدخل لتهيئة الظروف اللازمة للمشروعات الواعدة.

- تتمثل الركيزة الثانية من استراتيجية المؤسسة في تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لأغراض التنمية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل وتلك المتأثرة بالهشاشة والصراع، ما يساعد في وضع المبادئ التشغيلية لإدارة الأثر في صياغة معيار مشترك للاستثمارات التي تستهدف تحقيق أثر اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي إيجابي قابل للقياس إلى جانب تحقيق عوائد مالية.

- تتيح مؤسسة التمويل الدولية مجموعة فريدة من المزايا في العمل مع القطاع الخاص في الأسواق الأكثر صعوبة والحافلة بالتحديات في العالم، ويشمل ذلك تاريخاً من الابتكار، ورسالة لإحداث تأثير إيجابي على الصعيد العالمي، وتصميماً على تحقيق أثر إنمائي يمكن قياسه.

- تهدف المؤسسة إلى تحقيق أثر إيجابي على حياة الناس أينما تعمل ويقيّم نظامها لتصنيف الأثر، الذي تطلق عليه اسم إطار قياس ورصد الأثر المتوقَّع، وكذلك أثرها على خلق الأسواق الجديدة.