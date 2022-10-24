مؤسسة التمويل الدولية: 5 مليارات دولار قيمة استثماراتنا في مصر

قال «شيخ عمر سيلا»، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إنّ مؤسسة التمويل الدولية جزء من مجموعة البنك الدولي وجرى تدشينها منذ 66 عامًا، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تؤمن بالقطاع الخاص ودوره المهم في اقتصاديات الدول.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات جلسة فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «النمو الاقتصادي يجب أن يكون مزيجا قويا بين القطاعين العام والخاص، ونود جميعا التركيز على خلق فرص عمل والنمو الاقتصادي المستدام».

وتابع، أن المؤسسة شاركت القطاع الخاص في مصر من خلال أدوات متعددة، ومعظم هذه المشاركة كانت بشكل استشاري والمساعدة في دخول الأسواق: «نقدم القروض والمنح ورؤوس الأموال وتحدثت الدكتورة رانيا عن أهمية تقديم هذا التمويل، وفي العام الماضي رأيت استثمارات تصل إلى 32 مليار دولار، بينها 10 مليارات بالشراكة مع شركاء مختلفين».

وواصل: «في مصر، منذ عام 2005 قمنا باستثمار نحو 5 مليارات دولار، وهذه شهادة قوية أنّ مؤسسات التمويل الدولية تستثمر في البلاد، ونجد أن هناك محفظة استثمارية تصل إلى 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2022، كذلك فإن عملاء الاستثمار وصلوا إلى 47 عميلا».

وأكد: «نؤمن بأن إحدى المهام الموكلة إلينا هي مساعدة الشركات المصرية على التطور والتوسع، وعندما ننظر إلى خريطة أفريقيا نجد أن مصر من بين الدول الأربع التي نتعامل معها، حيث نجد أن 63% من العاملين مع مؤسسة التمويل الدولية ونسعى إلى أن تزيد هذه النسبة».