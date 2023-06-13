ممثلة مبادرة ابدأ بالحوار الوطني: نهتم بتشجيع القطاع الخاص وتوطين صناعات تنتج لأول مرة

قالت مريم أحمد، ممثلة مبادرة ابدأ بالحوار الوطني، إن المبادرة لديها نماذج اقتصادية تسعى إلى التأثير على النمو الاقتصادي، موضحة أنها تتعلق بالاستثمار ككل، وليس قطاعا بعينه.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة توجهت نحو تشجيع القطاع الخاص وإدارته للمشروعات.

تشجيع القطاع الخاص

وأوضحت ممثلة مبادرة ابدأ، أن دور المبادرة تشجيع القطاع الخاص وتوطين صناعات تنتج لأول مرة في مصر، مشيرة إلى أن إدارة المشروعات تكون بالتعاون مع القطاع الخاص أو شركات مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص.