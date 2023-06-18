إجابة سؤال النحو في امتحان العربي للثانوية العامة.. احسب درجتك

مرت نحو ساعة كاملة على انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، ويرغب الطلاب في معرفة الإجابات الصحيحة، ومقارنتها بإجاباتهم للوصول إلى درجة تقريبية للامتحان، والاطمئنان على تجاوز المادة بنجاح.

ونشر أسامة عز الدين معلم مادة اللغة العربية بقناة مدرستنا عبر «الوطن» إجابة سؤال النحو ضمن أسئلة امتحان اللغة العربية اليوم، والذي انقسمت حوله آراء الطلاب اليوم.

إجابات سؤال النحو في امتحان اللغة العربية

قال الشاعر: إذا ارتوت البلاد بفيض علم.. فعاجز أهلها يمسي قديرًا

1. الصواب (1) رفع خبر.

(أطيب ساعات حياتي ساعات الجلوس إلى كتاب)

2. الصواب (ب) مضاف إليه.

قال الشاعر: حذر أمورًا لا تضير وآمن.. ما ليس منجيه من الأقدار

3. الصواب (د) مفعول به.

(إن من كمال وفائك ألا ننسى يدا أسدت إليك معروفًا)

4. الصواب (ب) ألا ننسى، مصدر مؤول.

قال الشاعر: كفى بالعلم في الظلمات نورًا.. يبين في الحياة لنا الأمورا

5. الصواب (ج) تمييز.

6. الصواب (ج) تتقدم البلاد وجهد الشعوب.

(إن كنت تسعى إلى أمانٍ عظيمة فاجتهد لتصل إلى أحسن ما فيها وتبني أقوى ركائز مستقبلك

7. الصواب (د) أمانٍ.

(نبايع وطننا على الوفاء)

الصواب (ج) مبايعة واحدة.

9. الصواب (1) تخير الصديق الصدوق تنفعك صحبته.

(ليس ذو الهمة راضيًا بمنازل المتكاسلين)

10. الصواب (د) لا ذا همة راضٍ.

(إن الطامحين باذلون وسعهم لتحقيق مبتغاهم)

11. الصواب (ب) حرى الطامحون أن يبذلوا.

12. الصواب (د) ما أكرم النساء يتحلين بالخلق.

(متى تقل الحلق تريد به وجه الله فترفع الظلم وأخذ على يد الظالم تنل سكينة النفس)

13. الصواب (أ) تنل.

14. الصواب (ب) الجشعين؛ فإنهم متلاعبون بأقوات الشعوب.

(من سلبيات الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتنون بها فريسة لإهدار الوقت)

15. الصواب (ب) مبتدأ مؤخر.

(إذا كنت لا تسع الناس بمالك فليسعهم منك أخلاقك)

16. الصواب (أ) مجزوم بلام الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».