إجابة سؤال النصوص في امتحان العربي للثانوية العامة.. «شوف حلك صح ولا غلط»

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة العربية قبل قليل، ويرغب الطلاب في معرفة الإجابات الصحيحة للامتحان، للاطمئنان من الحل الخاص بهم.

ونشر أسامة عز الدين معلم مادة اللغة العربية بقناة مدرستنا عبر «الوطن» إجابة سؤال الأدب والنصوص، ضمن أسئلة امتحان اللغة العربية اليوم، ليتأكد الطالب من إجاباته الصحيحة.

إجابة سؤال النصوص في امتحان اللغة العربية

قال عبدالمحسن الكاظمي؛

لا يهدم الدهر مهما كانَ مِعْوّله شعبًا تحصن بالأخلاق فامتنعا

قل للذي رفعته في الورى شيم فوق الذي قد سما في الناس وارتفعا

يا حبذا لو تآخى الناس واتحدوا ووحدوا بيننا الآحاد والجمعا

إذا جعلنا من سعينا سببا فقد وصلنا به الحبل الذي انقطعا

لتضربن على الأيدي الألى هجموا ولننصرن الذي عن عزه دفعا

لئن سئت مصر بالإحسان واندفعت فكم شهدنا لها يوم لها الندى دفعا

لا يستوى في مجال الذكر منزلة من ضر أقوامه عمدًا ومن نفعا

22- الصواب (د) ردع المحتل ومعاونة المدافعين عن الوطن.

23- الصواب (أ) المبادرة إلى مساعدة غيرها من الدول في شتى المواقف.

24- الصواب (ج) الدعوة إلى الاتحاد والمحبة ولم الشمل.

25- الصواب (د) إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

26- الصواب (أ) حبذا لو تآخى الناس واتحدوا.

27- الصواب (أ) الحماسة والعزم على استعادة كرامة الأمة والرغبة في مقاومة المحتل.

28- الصواب (ج) استعارة مكنية.

29- الصواب (أ) الدعوة إلى وحدة الأمة ومعالجة مشكلات المجتمع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».