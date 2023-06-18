رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية: في مستوى الطالب المذاكر

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية كان مبشرًا، إذ انتهى الطلاب من أداء أول امتحان مضاف للمجموع اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وهي مادة اللغة العربية، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات مشددة من الحماية والهدوء، قائلين في حديثهم لـ«الوطن»، إنَّ الامتحان كان جيدا وليس بالصعب إطلاقًا.

امتحان اللغة العربية

و حول رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية، قال أحمد البشري طالب بمدرسة جمال عبدالناصر بحدائق القبة، إن فروع اللغة العربية كانت جميعًا جيدة، ولكن في كل منها وجد سؤالًا يحتاج إلى تفكير بعض الشيء، فالامتحان كان في مستوى «الطالب المذاكر» وليس المتفوق أو المتكاسل.

فيما أشار الطالب لؤي أحمد إلى أنَّ النحو فقط هو ما كان به بعض النقاط الصعبة أو ما يسمونه «تركّات»، والتي تفرق الطلاب المتفوقين عن العاديين، وتقيش مدى التكمرس في حل النحو ومعرفة قدرات الطالب على الإعراب والاستخراج.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية

كما أوضحت سلمى مصطفى رجب، بمدرسة السلام الثانوية، أن الامتحان في الغالب كان بسيطا، «مفيش حاجة الحقيقة كانت صعبة ما تتحلش، حتى اللي كان في حاجة نفكر فيها في النهاية حليناه، الامتحان كان مباشر جدا أكتر ما توقعنا كمان، وبيقول لكل الطلاب يلا حلوا».

ومن جهته، قال أحمد سليم، بمدرسة النقراشي الثانوية بنين، عن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية، أنَّ فكرة وضع درجات الأسئلة وتوزيعها بجوار كل سؤال، جعل قلوب الطلاب تطمئن للحل، لكنه كان مقلقًا في الأسئلة التي صعب عليهم حلها، مثل سؤال «تلت التسعة كام؟»، وأسئلة أخرى شعروا أن عليها درجتان وهي بسهولة شديدة فكان التفكير بها أكبر.