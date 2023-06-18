طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية: امتحان اللغة العربية «متوسط»

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية بشأن امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، وذلك عقب انتهاء الامتحان في تمام الثانية عشر ظهراً، وخروج الطلاب من مقار اللجان الموزعة على 35 لجنة رئيسية في مدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة المختلفة.

الطلاب: امتحان اللغة العربية للثانوية العامة متوسط

وقال محمد عبد الحميد، طالب في مدرسة السادات الثانوية في الإسماعيلية، لـ«الوطن»، إن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية في المستوى المتوسط لجميع الطلاب تقريباً.

وأضا: «الامتحان معقول، وكان مناسب مع الوقت المخصص، ومعظم الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وكانت هناك بعض الأسئلة في النحو تحديداً كانت تحتاج للتفكير».

وتابع الطالب «ماقدرش أقول الامتحان سهل، أو الامتحان صعب، لأنه بيختلف من طالب لآخر، لكن هو في المجمل بالنسبة لي الامتحان كان معقول».

وقال هاني خير، طالب في مدرسة السادات الثانوية، إن الوقت هو العامل الأول غير المناسب في الامتحان، مشيراً إلى احتياجه وقت أطول للمراجعة بعد إنهاء الإجابة.

وتابع، بأن الامتحان لم يكن صعبا، لكن الوقت غير كاف، وهناك بعض الأسئلة تحتاج إلي التفكير أكثر من مرة قبل الإجابة، مشيراً إلى وجود عدة أسئلة صعبة في النحو.

وقال أحمد إبراهيم «الامتحان كان سهل للطالب المذاكر للمادة بشكل جيد»، متمنياً أن تأتي باقي الامتحانات بنفس مستوى امتحان اللغة العربية.

«تعليم الإسماعيلية»: لا شكاوي في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وأدى الطلاب، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات رسمياً في جميع المدارس الثانوية علي مستوي الجمهورية، بحضور 10 آلاف و858 طالبا وطالبة، موزعين في 35 لجنة بـ8 إدارات تعليمية، في مدن الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز ومدينة أبوصوير.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات في مديرية التربية والتعليم لم تتلق اي شكاوي من اللجان في مختلف لجان المحافظة.