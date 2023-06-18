موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جازان بالسعودية

بعد إعلان الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية، أنَّ غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن موعد وقفة عرفات سيكون الثلاثاء السابع والعشرون من يونيو، والأربعاء الثامن والعشرون من يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، يكثر التساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جازان.

وبشأن موعد عيد الأضحى 2023 في جازان، أكّدت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّ حساباتها الفلكية بشأن تحديد الأول من شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك لن تكون مؤكّدة إلا في حال وافقتها الحسابات الشرعية

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جازان

وتتحرى السلطات السعودية رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم، وفي حالة رؤية الهلال سيتم إعلان انتهاء شهر ذي القعدة، وأن غدا الإثنين هو الأول من شهر ذي الحجة، على أن يكون موعد وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من يونيو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يونيو الجاري.

هلال شهر ذي الحجة

وستحدد السلطات السعودية بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة موعد صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جازان وعدد من المدن السعودية.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جازان ستكون في السادسة إلا دقيقة واحدة وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.