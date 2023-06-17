 الجمعية الفلكية بجدة تحدد غرة شهر ذي الحجة في السعودية

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، بالمملكة العربية السعودية، أن غرة شهر ذي الحجة فى السعودية، وفقاً للحسابات الفلكية، ستكون يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو الجاري.

وأوضح ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية، أنه وفقاً للحسابات الفلكية، فإن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444 هجرية، الموافق 18 يونيو 2023 ميلادية، عند الساعة 07:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

غرة شهر ذي الحجة في السعودية

وفي التفاصيل بشأن غرة شهر ذي الحجة في الملكة العربية السعودية، أوضح رئيس الجمعية الفلكية، في بيان مساء اليوم السبت، أن الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وأضاف أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة، يوم الأحد 18 يونيو، عند الساعة 07:05 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 5 درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» 6 درجات، وإضاءته 0.3%، وسيغرب عند الساعة 07:35 مساءً، بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ذي الحجة فلكياً.

تحرى هلال ذي الحجة

وتابع «أبو زاهرة» أنه في يوم الاثنين 19 يونيو 2023، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:06 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 15 درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس الاستطالة 16 درجة، وإضاءته 2.1%، وستكون رؤيته بالعين المجردة في غاية السهولة، في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:27 مساءً، بعد ساعة و21 دقيقة من غروب الشمس.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن ما تم توضيحه هو الجانب العلمي فقط، مؤكداً أن غرة شهر ذي الحجة في السعودية ستتحدد بناءً على ما سيصدر عن المحكمة العليا السعودية فقط، بعد تحري هلال شهر ذي الحجة.