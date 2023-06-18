عضو «الإصلاح والتنمية» بالحوار الوطني: الجمعيات الأهلية من موارد النقد الأجنبي

قال مصطفى جبريل، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، إن حل إشكاليات المجتمع المدني يجب أن تواجه بشيء من المصارحة والمكاشفة ببعض الحقائق، أبرزها أن الأزمة ليست مجرد قانون، لكن يجب الاعتراف بأن هناك مشكلة بين النص والتطبيق.

غرس ثقافة التطوع في النفس

وأشار «جبريل»، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، إلى أنه يجب غرس ثقافة التطوع في النفس، بحيث تكون إلزامية، مطالبا بتوسع مجلس النواب في جلسات الاستماع للآراء.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أن الجمعيات تعتبر مورد من موارد النقد الأجنبي.

وطالب جبريل بضرورة ألا تنتهي فكرة الحوار الوطني، والعمل على إنشاء كيان تحت مسمى «مركز الحوار واستشراف المستقبل»، وتكون مهمته فتح باب الحوار والاستماع للآراء والأفكار التي يمكن أن تكون دعما للوطن.