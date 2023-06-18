إجابات «التعبير والقصة» في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم

منذ انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وخروجهم من اللجان بعد الموعد المحدد، وهم يبحثون وأولياء أمورهم عن نماذج إجابات أسئلة الامتحان التي تضمنت 55 سؤالًا منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا اختيار من متعدد.

ونشر أسامة عز الدين معلم مادة اللغة العربية بقناة مدرستنا، عبر «الوطن»، إجابة سؤال التعبير والقصة ضمن أسئلة امتحان اللغة العربية اليوم، والذي انقسمت حوله آراء الطلاب اليوم.

إجابات سؤال التعبير والقصة في امتحان اللغة العربية

سؤال التفصيلة:

الصواب (ج) محذوف برع المصريون منذ القدم في شق الترع وتحديد مواسم الزراعة وحصاد المحصول.

2. حالة وتفسير.

قصة سؤال استنتج شعورين:

- الألم بسبب السائل المؤذي الذي كانت أخته تضعه في عينيه.

- السعادة والتشوق لسماع صوت الشاعر وقصصه الجميلة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية عامة 2023، كما يلي.

- مجموع الأسئلة المقالية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة: 10 درجات.

- سؤالان درجة كل سؤال 3 درجات.

- سؤال التعبير 4 درجات.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- سؤال القراءة 10 درجات.

- سؤال القصة 8 درجات.

- سؤال الأدب 6 درجات.

- سؤال البلاغة 6 درجات.

- سؤال النصوص 20 درجة.

- سؤال النحو 20 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».