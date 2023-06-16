مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023.. اختيار من متعدد بنسبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023، وهو أول مادة من المواد المضافة للمجموع، المقرر تأديته بعد غدٍ الأحد 18 يونيو 2023، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023.

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023، تتضمن الآتي:

- أسئلة مقالية بنسبة 15%.

- الاختيار من متعدد بنسبة 85%.

- نظام الامتحان ورقي أوبن بوك.

- يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة.

- يتم استلام كتيب المفاهيم من الطلاب مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.

مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023، تتضمن التالي أيضًا:

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 40% للمستويات العقلية المتوسطة.

- امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية العليا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم من خلال بياناتها السابقة، أن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023، ستكون بأسئلة لا تحتاج إلى التأويل، وستكون واضحة الصياغة، ولكل سؤال إجابة واحدة فقط من أحد البدائل.

عدد ونوع أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

وأشارت التربية والتعليم إلى أن نوع وعدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، وذلك ضمن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الثانوي 2023 سيكون كالآتي:

- عدد أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة 55 سؤالا.

- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية «80 درجة».

- 4 أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية «10 درجات».

- 51 أسئلة موضوعية بامتحان اللغة العربية «70 درجة».