موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المجمعة بالسعودية

ينتظر المسلمون حول العالم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، ومع إعلان السلطات السعودية عزمها تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، يكثر التساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المجمعة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المجمعة

ومن المقرر تحديد موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444 وموعد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى المبارك مساء اليوم، وفي حالة رؤية هلال شهر ذي الحجة، سيتم الإعلان أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن موعد وقفة عرفات سيوافق الثلاثاء السابع والعشرون من يونيو ، وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق الأربعاء الثامن والعشرون من شهر يونيو وبالتالي سيتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المجمعة وفي جميع المدن بالمملكة العربية السعودية

أول أيام عيد الأضحى المبارك

ووفقا للجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية، فإن أول أيام شهر ذي الحجة يوافق غدا الإثنين، فيما يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء الثامن والعشرون من يونيو، ولكن الحسابات الفلكية لا يتم العمل بها إلا إذا وافقتها الحسابات الشرعية ووافقت رؤية هلال شهر ذي الحجة.

وعن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المجمعة، فإنَّه يتم تحديده بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد نحو من 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق شمس أول أيام عيد الأضحى المبارك.