موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية بالسعودية

مع اقتراب تحري هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، يكثر التساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية بالمملكة العربية السعودية وعدد من المدن السعودية.

وعن تفاصيل موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية، دعت المحكمة العليا السعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية

وسيتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية في حالة رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم، وبناء على رؤية الهلال سيتمّ إعلان بدء شهر ذي الحجة ليكون غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنَّ موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444 سيكون غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، ووقفة عرفات توافق الثلاثاء السابع والعشرون من يونيو وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من يونيو الجاري.

عيد الأضحى في السعودية

ووفقًا للجمعية الفلكية السعودية، فإنَّ الحسابات الفلكية تظل غير مؤكّدة حتى توافقها الحسابات الشرعية ومن ثم يتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وبناء عليه يتمّ تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للحسابات الشرعية فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، بما يعادل عشرون دقيقة بعد شروق الشمس.