عضو «أمناء الحوار الوطني» يطالب المشاركين بجلسة العمل الأهلي بالتركيز على الحلول

طالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي، المشاركين في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي، بأن تنصب المناقشات على الحلول والمخرجات، لأنها حاليا تدور في مرحلة التشخيص.

وقال «الكشكي» خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان «العمل الأهلي في مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، أن الأفضل تقديم الحلول لأن مخرجات الجلسة ستعتمد على تقديم وبلورة الحلول بدلا من إعادة وصف المشكلات الموجودة.

دور فعال للعمل الأهلي في المجتمع

ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العمل الأهلي له دور فعال في المجتمع، وتعتمد عليه الدولة في كثير من التحديات.

وأكد أننا لا نزال أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود أكبر في ضوء الإرادة الحقيقة للقيادة السياسية في دعم الجمعيات الأهلية على أرض الواقع.

قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل

وقالت زينب عبدالرحمن خير، خبيرة المجتمع المدني، إن قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل، لأنه يتحدث عن مجتمع كامل.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة: يجب أن تختار المؤسسة شروط عضوية وآليات عملها ومجال عملها دون أن يفرض عليها القانون ما يجب أن تفعله، وشددت على أنه يجب أن يكون القانون مانحًا للجميع تنظيم المؤسسة التي أسسوها برغبتهم.

واقترحت إنشاء لجنة نقابية للعاملين في المجتمع المدني، تعمل على قضاياهم والحفاظ على الخبرات.