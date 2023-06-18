مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: نسعى لوضع رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلي

أكد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن الحوار يستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلي في مصر، خلال الفترة المقبلة، بعد جهوده طوال الفترة الماضية، من منطلق كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية في أي مجتمع.

جلسة «العمل الأهلي في مصر» بالحوار الوطني

أضاف «البدوي» في كلمته بجلسة «العمل الأهلي في مصر»، التي تعقدها لجنة النقابات والعمل الأهلي في الحوار الوطني، أن الجمعيات الأهلية عملت على تفعيل دورها على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، ولكن لا تزال التحديات قائمة وهو مبرر المناقشات اليوم بالحوار الوطني.

ولفت المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إلى أن السؤال المطروح بمناقشات الحوار اليوم، هو هل تقوم الجمعيات الأهلية بدورها؟، وإذا كانت الإجابة نعم فما المطلوب منها خلال الفترة المقبلة، وإذا كانت الإجابة لا فما الأسباب التي منعتها من ذلك، وما المعوقات التي تسببت في ذلك؟.

أكد أن مناقشات الحوار الوطني تستهدف الاستماع إلى جميع الأطراف حتى نكون أمام رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلي في مصر، وتطوير الأداء الخاص به، مع التأكيد على دور الجمعيات وتعاونها مع الحكومة والقطاع الخاص في ضوء التحديات الاقتصادية الجارية وأيضا أزمة كورونا.