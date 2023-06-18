عاجل.. الإجابات الكاملة لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة اللغة العربية، اليوم، وهي أولى المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء بعض الطلاب حول المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد البعض الآخر أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة والتأكد من مطابقاتها لإجابات الطلاب داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لامتحان مادة اللغة العربية اليوم بحسب أسامة عز الدين معلم مادة اللغة العربية بقناة «مدرستنا» على النحو التالي..

إجابة سؤال النحو

قال الشاعر: إذا ارتوت البلاد بفيض علم.. فعاجز أهلها يمسي قديرًا

1. الصواب (1) رفع خبر.

(أطيب ساعات حياتي ساعات الجلوس إلى كتاب)

2. الصواب (ب) مضاف إليه.

قال الشاعر: حذر أمورًا لا تضير وآمن.. ما ليس منجيه من الأقدار

3. الصواب (د) مفعول به.

(إن من كمال وفائك ألا ننسى يدا أسدت إليك معروفًا)

4. الصواب (ب) ألا ننسى، مصدر مؤول.

قال الشاعر: كفى بالعلم في الظلمات نورًا.. يبين في الحياة لنا الأمورا

5. الصواب (ج) تمييز.

6. الصواب (ج) تتقدم البلاد وجهد الشعوب.

(إن كنت تسعى إلى أمانٍ عظيمة فاجتهد لتصل إلى أحسن ما فيها وتبني أقوى ركائز مستقبلك

7. الصواب (د) أمانٍ.

(نبايع وطننا على الوفاء)

الصواب (ج) مبايعة واحدة.

9. الصواب (1) تخير الصديق الصدوق تنفعك صحبته.

(ليس ذو الهمة راضيًا بمنازل المتكاسلين)

10. الصواب (د) لا ذا همة راضٍ.

(إن الطامحين باذلون وسعهم لتحقيق مبتغاهم)

11. الصواب (ب) حرى الطامحون أن يبذلوا.

12. الصواب (د) ما أكرم النساء يتحلين بالخلق.

(متى تقل الحلق تريد به وجه الله فترفع الظلم وأخذ على يد الظالم تنل سكينة النفس)

13. الصواب (أ) تنل.

14. الصواب (ب) الجشعين؛ فإنهم متلاعبون بأقوات الشعوب.

(من سلبيات الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتنون بها فريسة لإهدار الوقت)

15. الصواب (ب) مبتدأ مؤخر.

(إذا كنت لا تسع الناس بمالك فليسعهم منك أخلاقك)

16. الصواب (أ) مجزوم بلام الأمر.

إجابة سؤال النصوص

قال عبدالمحسن الكاظمي؛

لا يهدم الدهر مهما كانَ مِعْوّله شعبًا تحصن بالأخلاق فامتنعا

قل للذي رفعته في الورى شيم فوق الذي قد سما في الناس وارتفعا

يا حبذا لو تآخى الناس واتحدوا ووحدوا بيننا الآحاد والجمعا

إذا جعلنا من سعينا سببا فقد وصلنا به الحبل الذي انقطعا

لتضربن على الأيدي الألى هجموا ولننصرن الذي عن عزه دفعا

لئن سئت مصر بالإحسان واندفعت فكم شهدنا لها يوم لها الندى دفعا

لا يستوى في مجال الذكر منزلة من ضر أقوامه عمدًا ومن نفعا

22- الصواب (د) ردع المحتل ومعاونة المدافعين عن الوطن.

23- الصواب (أ) المبادرة إلى مساعدة غيرها من الدول في شتى المواقف.

24- الصواب (ج) الدعوة إلى الاتحاد والمحبة ولم الشمل.

25- الصواب (د) إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

26- الصواب (أ) حبذا لو تآخى الناس واتحدوا.

27- الصواب (أ) الحماسة والعزم على استعادة كرامة الأمة والرغبة في مقاومة المحتل.

28- الصواب (ج) استعارة مكنية.

29- الصواب (أ) الدعوة إلى وحدة الأمة ومعالجة مشكلات المجتمع.

إجابات التعبير والقصة

وجاءت إجابات التعبير والقصة بامتحان مادة اللغة العربية اليوم كالآتي..

سؤال التفصيلة:

الصواب (ج) محذوف برع المصريون منذ القدم في شق الترع وتحديد مواسم الزراعة وحصاد المحصول.

2. حالة وتفسير.

قصة سؤال استنتج شعورين:

- الألم بسبب السائل المؤذي الذي كانت أخته تضعه في عينيه.

- السعادة والتشوق لسماع صوت الشاعر وقصصه الجميلة.

إجابة سؤال القراءة

1. الصواب (ب) برامج صحية إلكترونية وضعها أطباء الصحة النفسية لعلاج الإدمان الرقمي.

2. الصواب (ج) ثلاث ساعات.

3. الصواب (ب) استدراك.

4. الصواب (ب) تواصل جهود العلماء في علاج الاضطرابات النفسية الناتجة عن الإدمان الرقمي.

5. الصواب (أ) توقفوا عن استخدامها أثناء السفر أو لفترة ممتدة من الوقت.

6. الصواب (د) يقطع العلاقات بين أفراد الأسرة ويقلل الانتماء بسبب طول العزلة.