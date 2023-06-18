«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا بشأن توافر السلع والمخالفات في المنيا والدقهلية

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لأشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن جهود محافظتي الدقهلية والمنيا في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، ففي محافظة الدقهلية، جرى تحرير 166 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وشملت الحملات، ميت غمر ومنية النصر وطلخا ونبروه وبني عبيد والمنصورة والجمالية والسنبلاوين ودكرنس، وتنوعت بين مخالفات تموين وعدم مطابقة للمواصفات ونقص وزن وغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم إعطاء بون صرف وذبح خارج السلخانة.

وفي محافظة المنيا، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر للمخابز المخالفة ومحلات الجزارة في مطاي، مع تكثيف الحملات بالأسواق والمحلات والشوارع الرئيسية والأحياء والمخابز البلدية، للتأكد من توافر وجودة السلع والمواد الغذائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.